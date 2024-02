La película le ha abierto el mundo del anime a una audiencia mucho más amplia. Y esto nos recuerda que la ficción animada japonesa es un universo mucho más amplio que el catálogo del Estudio Ghibli. Por ese motivo, si le gustó El niño y la garza, acá le ofrecemos unas recomendaciones de clásicos de la animación oriental que han marcado un antes y un después en este campo. Y si la película no le atrajo tanto, también esta lista le ofrece una oportunidad para no perderse piezas artísticas de primera calidad.

En 1995 el director Mamoru Oshii estrenó la adaptación al cine del manga Ghost in the Shell . En una línea similar de ciencia ficción pos-apocalíptica, este filme narra algo que ya se comienza a vislumbrar con las investigaciones de Neuralink: la fusión entre los humanos y la tecnología. La película muestra una realidad conectada con otros hitos de la ficción futurista, entre otras con Blade Runner . En 2017 se estrenó una versión de acción real de esta historia, ahora protagonizada por Scarlett Johansson .

Otros clásicos del anime son Perfect Blue, The Boy and the Beast y Redline. Por supuesto, la cantidad y la calidad del cine animado japonés responden a la enorme industria del manga que tiene ese país. El manga es un género editorial que agrupa cómics y novelas gráficas japonesas.