Nuevo presidente de la junta directiva de EL COLOMBIANO

Desde 2019, la familia Gómez Martínez, accionista del Grupo EL COLOMBIANO, dejó en manos de una junta directiva conformada por un grupo de reconocidos humanistas, empresarios e innovadores, el manejo de este grupo de medios. Esta decisión se convirtió en una declaración del profundo compromiso con los valores fundamentales del periodismo: la independencia, la búsqueda de la verdad y el servicio público.

El nuevo presidente de la Junta Directiva es Alejandro Mesa, presidente de la compañía Premex, y el CEO de Iluma Alliance, que reúne a varias compañías que trabajan por el bienestar nutricional de las personas.

¿Por qué aceptó ser miembro de la Junta Directiva de EL COLOMBIANO?

“Hace muchos años hice un ejercicio de estrategia que me marcó y consistía en que las empresas son lo que conversan. Y me di cuenta de que también lo hacen las sociedades, las familias y uno mismo se la pasa en una conversación permanente que termina definiéndolo como ser humano. Cuando me invitaron a la Junta de EL COLOMBIANO, yo estaba en el plan de renunciar a todas las juntas externas a la empresa que lidero, pero a esta invitación dije que sí porque puedo aprender mucho y considero que puedo poner un granito de arena a las narrativas y a la conversación de nuestras sociedades con una institución tan importante como EL COLOMBIANO. Es una oportunidad de aportar algo muy significativo”.

¿Qué papel juega la junta directiva en un medio como EL COLOMBIANO?

“Hay varios desafíos. El primero es muy estructural de los medios de comunicación, y es el modelo de sostenibilidad. Durante los últimos diez años, los medios han tenido que enfrentar grandes retos de cómo van a migrar los modelos de comunicación, cómo van a encontrar en la sociedad ese espacio para seguir contribuyendo desde la información veraz y eso significa una responsabilidad muy alta. Otro desafío tiene que ver con los temas estratégicos de futuro, cómo tener un equipo cohesionado, inspirado y que esté trabajando por la transformación a la velocidad necesaria. Y también tenemos la obligación de asegurar la relevancia de la institución desde los valores y principios fundamentales que los accionistas plantean para garantizar que seguimos honrando ese legado”.

¿Hay un mandato de independencia?

“Absolutamente, y eso nos da mucha confianza para ser parte de la Junta y de este propósito que es la institución de EL COLOMBIANO: tener absoluta independencia con unos principios no negociables de buena fe, de libertad, de ética periodística, de verdad. Ese es el legado que tenemos la obligación de cuidar. Nos corresponde un cuidado muy juicioso con la independencia editorial de la organización, que es lo que realmente genera la confianza presente y futura de esta compañía. Tenemos una responsabilidad muy grande porque es una institución de 109 años con una reputación impecable que ha obrado siempre acorde con esos principios que nos están entregando y somos los llamados a darle continuidad no solamente a ese legado, sino a buscar la relevancia futura”