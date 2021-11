El perro más rico del mundo vende casa en Miami por casi 32 millones de dólares

Las que se tomaron dentro de esta cumbre climática son no vinculantes, es decir, no obligatorias, mucho menos para los territorios dentro de cada país. Lo que Colombia se comprometió deberá hacerlo por buena voluntad y cada departamento técnicamente estaría libre de responsabilidades. Por eso, explica Florentino, la articulación subnacional es importante y debe haber incentivos para que cada ciudad se anime a participar. Por ahora, Colombia no se ha unido a la lista de 30 países y más de 100 entidades que se comprometieron a eliminar los carros de combustión para 2035, entre ellos varios de los principales fabricantes de automóviles, de países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, España y Francia.