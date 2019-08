Pipe, un eterno enamorado de la Feria

Pipe, que este año no estará en el programa Yo me llamo , hace parte del equipo creativo que está trabajando en el nuevo álbum de Luisa Fernanda W. El artista se abstuvo de hablar sobre los rumores en redes sociales que lo asocian sentimentalmente con la youtuber.

Desde hace 11 años que comenzó su carrera artística, Pipe Bueno no se ha perdido, ya sea sobre una tarima o como un espectador más de la Feria de la Flores. En sus recuerdos está ese año, que no tiene claro, en el que estuvo cantando en cinco tablados diferentes. Lo que sí tiene certeza es que no tenía más de 18 años.

“Fue una cosa increíble, porque su personalidad, su actitud y forma de ser es brutal, es jovial, parchada y tranquila, yo soy muy parecido, nos entendemos bien. Con respecto a la voz, tiene unas características muy particulares, es una gran cantante, que tal vez no necesita de otros, pero su humildad le permitió que yo estuviera ahí y entregarle mi panorama de la música popular y darle algunas recomendaciones, que ella a su estilo y medida aplicó y salió esta gran canción. Próximamente van a ver esa explosión de personalidades, no solo en un video, sino sobre un escenario, en vivo”.

“Vienen muchas cosas nuevas, venimos trabajando fuertemente para México y Estados Unidos, colaboraciones queremos hacer, ya tenemos algunas habladas, que por ahora no las puedo confirmar para no dañar la sorpresa.

“No sabría decir cuándo fue mi primera vez en la Feria, pero el recuerdo más claro es cuando tuve la posibilidad de cantar en cinco tablados en una sola edición y no se imaginan lo bien que la pasé, estaba bien joven, tendría 17 o 18 años, tampoco he contado las veces que he estado como artista en estas fiestas, pero podría decir que en los 11 años de carrera he participado en unas siete ocasiones.

La hemos pasado muy bien en esa feria”.