La ex que Piqué cambió por Shakira habló sobre la separación de la colombiana, ¿qué le dijo?

La relación de la catalana y Piqué duró al menos un año y medio, pero terminaría al llegar la cantante colombiana a la vida de Piqué en 2010.

En un evento al que asistió la actriz, la prensa española le preguntó acerca de la separación de Gerard Piqué y Shakira y ella, después de sorprenderse mucho porque aún le siguieran preguntando sobre el tema, dijo:

“Cuando hay sentimientos por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira. No he tenido la oportunidad de preguntarle”, expresó.