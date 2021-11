Mejor datos semanales que diarios para la observación de rebrotes

Francia, como muchos otros países de Europa, se suma al actual rebrote de contagios de covid-19 en esa región del mundo. El 15 de noviembre hubo en ese país 3.307 nuevos casos; al día siguiente, el 16 de noviembre, hubo 19.884. Esto significa un incremento de 16.577 casos, ¡en solo 24 horas!

Algo similar ocurrió en Alemania, que el 14 de noviembre registró 19.203 nuevos contagios y al día siguiente 34.958 (15.755 casos más de un día para otro). También pasó en Bélgica, los días 13 y 14 de noviembre el país tuvo cero casos, pero el 15 registró 27.762.

¿Sorprendente? Sí, pero el análisis y la lectura de los datos debe hacerse con mayor calma y detalle. Los registros que dan cuenta del aumento o la disminución de la incidencia del nuevo coronavirus dependen de distintos factores. De hecho, puede ser que se trate de casos acumulados de días pasados, y no está mal. No hay truco ni significa que no haya repuntes.

El tiempo de incubación

Que hoy los registros anuncien, por ejemplo, 1.000 nuevos contagios no quiere decir que 1.000 personas se infectaron ayer. El SARS-CoV-2, recuerda Yessica Giraldo Castrillón, epidemióloga y docente de la Universidad CES, tiene un período de incubación de hasta 14 días (por lo que es imposible ser exactos en cuándo se efectuó un contagio).

Además, señala, hay una ventana de positividad (de 3 a 10 días después del contagio, dependiendo de la prueba, es detectable o no la positividad). “En general se trata del comportamiento epidémico de una infección”.