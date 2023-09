Al momento de comprar un condón, hombres y mujeres se preguntarán cuál marca comprar. Seguro buscan uno que sea resistente y que no se rompa con facilidad. Además de otros detalles como el sabor, el olor y la textura del condón.

Sin embargo, aunque se tenga la creencia de que algunas marcas son más resistentes que otras (y no se romperán tan fácil), la doctora Laura Salazar, en su cuenta de Instagram oficial (@doclaurasalazar), aseguró que si el condón se rompe “en medio de la acción”, se podrían estar cometiendo algunos errores.

“Esto no depende de la marca. Los condones se rompen porque no se usan correctamente o porque no se cuidan”, aseguró la médica.