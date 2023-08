Sin embargo, queda un espacio en el que todavía es posible fumar sin ninguna restricción: dentro de los carros particulares. Algunas personas lo hacen y quizás no son conscientes del daño que le hacen a las demás personas que entren al auto, principalmente a los niños.

A medida que pasa el tiempo, las políticas se vuelven más restrictivas con este hábito que mata a 8 millones de personas cada año, según datos de este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ya no se puede fumar en estos espacios, pues son considerados libres de humo.

Los niños, los más vulnerables

Fumar dentro del auto puede causarle problemas serios a las personas que acompañan al fumador, que se conocen también como fumadores pasivos.

Los niños son particularmente susceptibles porque su sistema respiratorio aún está en desarrollo, la exposición al humo en automóviles puede causar problemas respiratorios a largo plazo y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias agudas.

Según Blanca Llorente, directora de la Fundación Anáas y quien trabaja en función del control del tabaco en Colombia y América, expresó que “en los niños hay afectaciones en el cerebro y afecta su capacidad cognitiva en concentración, retención y memoria. También se ha asociado con depresión en los jóvenes y cáncer en cualquier parte del cuerpo”.

Si es una persona que fuma en el auto, es importante que sea consciente de que no es suficiente con abrir las ventanillas. En eso coincide Ana Navas-Acien, investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, también consultada por el diario europeo.

“El coche es un espacio muy pequeño y al fumar ahí, el aire contaminado se concentra y las personas tienen menos posibilidades de evitar respirar ese aire con hasta 50 carcinógenos. Abrir ventanas no ayuda porque el aire no llega a salir y no se eliminan estos tóxicos”.

Según la Mayo Clinic, fumar cigarrillo aumenta el riesgo de morir de enfermedades del corazón, incluidas, entre las causas, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Causa además, según el National Cancer Institute (NCI), cáncer de pulmón, laringe, boca, esófago, garganta, vejiga, riñón, hígado, estómago, páncreas, colon, recto y cérvic, así como leucemia mieloide aguda.

La decisión de fumar en un automóvil no solo afecta al fumador, también a los pasajeros a bordo. Es una elección responsable no hacerlo, todo esto para proteger a los demás y específicamente a los niños que están en una etapa de desarrollo.