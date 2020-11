Esa cita odontológica que le cancelaron porque durante los primeros meses de pandemia se suspendieron los servicios de salud no urgentes, o esos días en los que olvidó lavarse los dientes por no haber salido de casa, no se pueden ignorar.

“Se ha evidenciado que los hábitos en casa se han relajado y los procesos que se hacían con rutinas han cambiado, como lavarse los dientes o pasar la seda dental. El hecho de estar en casa favorece que la gente coma a deshoras, que los niños coman más dulces. No...