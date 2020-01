Prueba de ruta a los taxis “zapaticos”

EL COLOMBIANO hizo con Iván varias pruebas en su Atos, que ya tiene casi 400.000 kilómetros. Subimos la loma de San Julián, una de las más temidas de la ciudad por su grado de inclinación, y el Hyundai subió algo alcanzado, sin mayores afugias. “Vea, este carro sube a Las Independencias, a Carambolas, al Picacho sin ningún problema, no es una bala pero él le llega tranquilito. Eso sí, no le ponga gas porque ahí sí no sube. Bueno y tampoco es que sea el más correlón en plano, pero se defiende. Igual, ya en Medellín no hay donde correr con esta congestión”.

Ellos tienen la caja muy corta, así que en plano funcionan muy bien y si se impulsan logran subir las lomas sin problema. Sin embargo, cuando van con la carga llena se alcanzan en la subida porque la potencia no les da. La mayoría tiene entre 60 y 65 caballos, eso significa poca fuerza.