¿El flurona es otra nueva variante del covid?

¿Qué es el ser humano? Más allá de la razón, del cuestionarse, está la base misma: el ser humano es un conjunto de células. Tiene, exactamente, 30 millones de millones de ellas. En este organismo vivo, que se transforma, coexisten miles de microorganismos, virus y bacterias en centenares. En su cuerpo puede haber, en este momento, unos 200 virus solo en el tracto respiratorio superior e inferior, coexistiendo todos.

El flurona no es más que eso. Es la coexistencia de dos virus, el de la influenza o la gripe con el coronavirus. No se trata de una nueva variante, no es una nueva cepa o forma del coronavirus y no representa ningún peligro mayor en sí mismo. Es, simplemente, una designación lingüística.

La interacción de todo esto, en un solo cuerpo, es lo que permite un equilibrio dinámico entre el sistema inmunológico y la capacidad de los virus para enfermar, explica la epidemióloga Yessica Giraldo. En otras palabras, que en un solo cuerpo haya virus, bacterias y un sistema que lucha contra ellas es lo que permite el equilibrio de la vida.

El flurona, entonces, no es novedoso. Es un fenómeno ya conocido, esperable y previsible. Le explicamos cinco claves, de la mano de voces expertas, para entender y desmitificarlo.

¿Dónde surgió el flurona?

En realidad, es más una estrategia de difusión. En Israel, el 30 de diciembre, encontraron que una mujer embarazada, que no estaba vacunada ni contra la gripe ni contra el covid, había contraído ambos virus al mismo tiempo. El diario de ese país, Ynet, fue el que tituló a este fenómeno como flurona. Flu, por gripe en inglés y rona por corona.

Es un término linguístico que se usó allí para designar la coinfección de gripe (tipo A o tipo B) y el coronavirus SARS-CoV-2 y no es ni una nueva enfermedad ni una nueva variante. Según Giraldo, no representa una denominación oficial de la comunidad científica. Sin embargo, el flurona como fenómeno no surgió en Israel sino que es más común de lo que se cree y, de hecho y como explica el profesor Carlos Enrique Trillos Peña, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, ya se tiene registro de esta infección simultánea desde que comenzó el virus en China, luego Estados Unidos y hasta casos en Perú y Egipto. Lo único nuevo, dice, es el término que figura.