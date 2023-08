El artículo How the Brain Creates Your Physical Sense of Self publicado en julio de este año en la revista Scientific American abrió la conversación sobre cómo los humanos nos percibimos. Desde el siglo XIX el filósofo William James propuso que el “yo” podría dividirse en dos partes: uno que percibe la experiencia física en el mundo y otro, que abarca la narrativa mental sobre sí mismo.

Saber específicamente en qué región del cerebro se aloja el “yo” es una tarea casi que imposible. El filósofo estadounidense Daniel Dennett argumentó que era un error buscar al “yo” en el cerebro. “Es un error de categoría comenzar a buscar el ‘yo’ en este órgano. No me puedo imaginar alguna vez diciendo: ‘esa celda allí, justo en el medio del hipocampo (o donde sea) ¡Ese soy yo!’”.

Sin embargo, las técnicas modernas de neuroimágenes han revelado que los aspectos del “yo” están asociados con una actividad coordinada dinámica de una red cerebral a gran escala. Se llama la red de modo predeterminado (DMN), un término acuñado por el neurólogo estadounidense Marcus Raichle.