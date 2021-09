Si es algún veneno, como aquellos para ratas o cucarachas, lea la etiqueta y sus indicaciones. Puede decir que no se debe provocar el vómito y dar indicaciones de cómo actuar. Provocar el vómito puede ser contraproducente.

Si se trató de un veneno o químico cutáneo mueva al animal a una zona fresca y ventilada y lávelo con abundante agua y jabón mientras llega la ayuda requerida.

Una vez en la veterinaria será el médico experto quien determine si la mejor acción será inducir el vómito, un lavado gástrico o cualquier otro tratamiento.

No inducir el vómito, nunca, si el perro ya vomitó, si está inconsciente o no respira bien, si sufre de convulsiones, si se tragó un objeto cortante o productos de limpieza o derivados del petróleo, o si la etiqueta del producto especifica no hacerlo.

No le dé agua, comida, leche ni ningún otro alimento, medicamento o remedio casero sin que su médico veterinario se lo indique.

Finalmente, una vez manejada la situación inicial, lleve al animal lo más pronto posible a su veterinaria de confianza.

La prevención es, sin embargo, la mejor solución ante estos casos. Entrene a su mascota para que no recoja y consuma objetos de la calle, para que no reciba alimento a personas extrañas, para que no consuma animales ni insectos y no lo deje desatendido en lugares que se salen de su control.