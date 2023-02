Una ballena jorobada de 12 metros de largo apareció muerta el martes pasado en la costa de Nueva York. No era la primera: desde principios de diciembre se han contado 15, y desde 2016, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha informado de 178 varamientos en 13 estados del Atlántico. Las muertes se han calificado como “evento de mortalidad inusual”. Se desconocen las causas específicas, pero pueden ser varias, entre ellas una colisión con un barco.

Vamos por partes. Las ballenas tienen una función fundamental en el ecosistema. Hace poco, en el pódcast Volvámonos Verdes, hicieron una bella comparación: “Las ballenas son organismos heterótrofos (que no tienen la capacidad de producir su alimento), que requieren de otros organismos autótrofos (que sí tiene la capacidad de elaborar su materia orgánica a partir de las sustancias inorgánicas con que se nutren) para sobrevivir. Condiciones por las que son consideradas los árboles del mar”.

Para entenderlo hay que mencionar a una especie en particular: la ballena jorobada, considerada cosmopolita porque habita todos los océanos del mundo. Hasta el momento hay registradas 14 poblaciones, cada una de las cuales utiliza una zona diferente en términos de hábitat, algunas el hemisferio norte y otras en el sur. Además, como son migratorias tienen dos territorios hacia los que se desplazan según sus necesidades. Esteban Duque, biólogo experto en este tipo de mamíferos, explica: “Cuando las jorobadas van a alimentarse lo hacen en las zonas polares y en sus respectivos veranos. Si están en el polo norte, normalmente las fechas son entre julio y octubre, más o menos, y ya para estas fechas —de diciembre a marzo— están bajando hacia las zonas tropicales a reproducirse. Con las ballenas que vienen a Colombia pasa lo contrario, son del hemisferio sur, se alimentan en la Antártida durante el verano austral que va de diciembre a marzo, y para reproducirse suben hasta estas zonas cuando ocurre el invierno austral, de julio a octubre. Ellas no se alimentan en las zonas de reproducción, en los trópicos”.

Es decir, las ballenas que se avistan en Colombia salen de la Antártida y el sur de Chile, que es su zona de alimentación, hacia Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que es donde se reproducen. Mientras que, si se hablan de las que han aparecido muertas en las playas de Nueva York en los últimos meses, bajan desde el Ártico Canadiense y el oeste de Groenlandia hacia República Dominicana, Cuba, Haití y las islas del Caribe.

O sea, las ballenas jorobadas migran, sobre todo, porque separan sus comportamientos de alimentación y de reproducción. Resulta que como son poblaciones y animales tan grandes, las aguas frías suelen ser productivas en cuanto a alimentación, la comida suelen encontrarla en muchísimas cantidades y con nutrientes que es, a la larga, una posibilidad casi nula en los trópicos, en donde no converge lo que fisiológicamente requieren para estar bien en términos de nutrición. En esas aguas frías la reproducción no es tan buena porque las bajas temperaturas disminuyen sus capacidades de interacción y la agilidad de sus cuerpos, y si los bebés nacieran allí no tendrían la oportunidad de sobrevivir como en los climas más cálidos.