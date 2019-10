Que tanta información no le enrede la cabeza

Su hijo, Tomás Tamayo Marín , de 7 años, quiso contar su propia historia al recordar una tarea específica. “Fue el año pasado descubriendo países del mundo, era un proyecto, me mandaron a hacer una exposición y yo tuve la idea de hacer un libro”, dijo.

Al recordar cómo hacía sus tareas en el colegio, a Isabel Marín se le viene a la memoria la biblioteca de su institución. “Antes de irme a la casa buscaba varios libros y si me los podían prestar me los llevaba. Otra manera de consultar eran las dos enciclopedias que compraron en la familia y que consultaba, sobre todo, los fines de semana”.

¿Ha hecho la cuenta de cuánta cantidad de información recibe a diario? Quizá no sea fácil contarla.

A la fecha no son solo los libros, periódicos o revistas las que brindan apuntes de determinado tema, también están los foros, blogs y las redes sociales. Y todo se mueve más rápido y fácil gracias a Internet, más los celulares, las tablets, las aplicaciones de mensajería y el correo electrónico.

Anota la especialista que procesos cognitivos (inmersos en medio de todo lo que tiene que ver con la información) como la atención, la memoria y la concentración están pasando por momentos de hipeestimulación. “Los jóvenes obtienen datos desde lo auditivo, lo visual, lo táctil y lo kinestésico y en ocasiones no logran discernir, de alguna manera, cuál es relevante y cuál no”.

La docente de la Universidad Cooperativa detalla que lo importante es discriminar, de tanta información que se consigue a la hora de buscar, qué es válido y confiable y qué no. “Es enseñarle a los jóvenes que hay una manera de ser selectivos y es poder ubicar aquellas revistas o ediciones que tienen acceso abierto al público, son publicaciones indexadas que se catalogan así porque tienen un arbitraje y un alto nivel de confiabilidad y validez, pares evaluadores, editores y han pasado por un proceso de filtro científico. Hay que mostrarles a los estudiantes que esa es una buena herramienta a la hora de conseguir información”.

Sobre ese último punto, añade Mónica Ilanda Brijaldo Rodríguez , profesora y coordinadora de línea educación y cibercultura de la Universidad Javeriana que, ante todo, dudar es vital, “y si en la fuente en que se busca no hay del todo confiabilidad se puede obtener una idea de dónde seguir. Con mis alumnos trato de establecer criterios, qué te da Google, qué te da Wikipedia y cómo puedes sacar de ahí algo realmente importante para hacer búsquedas mucho mejores, ver las referencias, por ejemplo. Los colegios y universidades siguen teniendo bibliotecas, y se puede ubicar el libro que se cita”.

La entrenadora mental de alto rendimiento, Lali Bustamante, define que el huracán informativo llega al cerebro con una gran cantidad de datos, más fácil y rápido que antes. Para bajarle el acelerador a la mente su recomendación es vivir un día a la vez, “tener una agenda virtual o física para planear por día y no saturarse con actividades que no se van a cumplir. Ahí es importante establecer metas y mantenerse motivado para lograrlas y revisar si realmente lo que se está haciendo a diario lo acerca a su objetivo”. Ella interpreta que como en ocasiones no se sabe a qué prestarle atención, de todo lo que llega, se puede generar una contradicción al escoger lo realmente importante y ahí hay que tener en cuenta las emociones.

Detalla la especialista Cuartas Montoya que, a la hora de recibir datos, “está involucrado el sistema límbico (formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos) con toda la interpretación que se hace de la información. Si impacta directamente lo emocional quedará registrada, si no llega a esos niveles motivacionales, desaparece”.

Y ahí da un ejemplo de algo tan cotidiano como ver un seriado. “Por más que yo les diga a mis estudiantes que tienen que ver determinada serie para hacer análisis clínicos en clase, si no los motiva, si no están conectados emocionalmente con la temática no la van a ver”.

De ahí la importancia que los maestros tengan varias herramientas para despertar el interés de sus alumnos en temas concretos. “Nos toca adaptarnos al contexto para brindar conocimiento. Quien se quede con la sola opción de tablero y tiza le será muy complejo habituarse”.