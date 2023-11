Dicha demanda no prosperó . El abogado, luego de su relación de diez años con la barranquillera, tuvo una relación sentimental con la modelo caleña Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos. Luego de cinco años juntos, se separaron en 2018.

Al momento de su separación en 2011, de la Rúa interpuso una demanda contra la cantante por 100 millones de dólares. El motivo del pleito judicial fue debido a acuerdos financieros que tenían entre ambos y que, según el empresario argentino, no se cumplieron.

Shakira enfrentará un proceso legal en España, donde se le imputa el presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros , correspondientes a impuestos que la artista no habría abonado cuando, según la Hacienda, ya residía en territorio español.

De acuerdo con la Hacienda española, entre 2011 y 2014, la cantante colombiana tenía la obligación de tributar en España debido a su residencia en el país. No obstante, Shakira sostiene que durante ese periodo no vivía en España y, por lo tanto, no tenía responsabilidades fiscales allí.

En aquel entonces, la artista estaba iniciando su relación con Gerard Piqué, quien al parecer no testificará a favor de la madre de sus hijos y, en cambio, Shakira viajaba con regularidad para visitarlo.

Con información de Colprensa*