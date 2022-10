Abrebocas a la separación

En 2001 Blink-182 publicó su álbum “Take Off Your Pants and Jacket” haciendo caso omiso a las recomendaciones de la disquera que los acogía. Revolucionaron su estilo habitual y se inclinaron hacia una producción más conceptual, introduciendo un sonido más pesado, con temas referentes al amor, la fiesta y el desprecio por la autoridad.

Esta producción se convirtió en ser el primer álbum de punk rock que debuta el primer puesto de la lista Billboard 200, específicamente con las canciones “Stay Together for the Kids”, “The Rock Show” y “First Date”.

Con el éxito de fondo, vendieron más de 14 millones de copias e iniciaron la gira “Pop Disaster Tour”, junto a la banda Green Day.

En 2002 DeLong grabó “Box Car Racer”, un álbum como solista, mientras que Barker se interesaba por los sonidos del hip-hop con la banda Transplants.

En 2003 la banda volvió a reunirse para grabar su quinto álbum: “Blink-182”, bajo el sello Geffen Records.