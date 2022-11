La discusión

En la literatura, el escritor portugués José Saramago se imaginó un mundo en el que la muerte dejaba de trabajar y lo plasmó en su novela Las intermitencias de la muerte (2005), en la que los habitantes al darse cuenta de la noticia de que no morirían se alegraron, pero rápidamente el envejecimiento y las enfermedades, que no dejaron de ocurrir, se llevaron esa felicidad y la convirtieron en desesperación.

La muerte, como la conocemos, es un proceso natural y, sin ella, en aquel país ficticio de Saramago, las casas, los colegios y los hospitales se hacinaron con personas enfermas y muy viejas que ya no podían ni moverse porque en algún momento el cuerpo deja de responder y pierde vitalidad. La muerte no iba por ellos, estaban muertos en vida, pero ella ya no trabajaba.

Si bien esta es una historia de ficción, no dista de la realidad y de lo que ha deseado la humanidad por siglos: evitar la muerte.

Más allá de ella, también están el envejecimiento y las enfermedades que ocurren más frecuentemente en personas por encima de los 40 años: a los 50 hay cambios físicos de envejecimiento más notorios como las arrugas y a los 60 hay cambios físicos notorios por la disminución de la masa muscular, la fuerza y la rapidez con la que el cerebro actúa porque los procesos son más lentos, lo explica John Fredy Castro Álvarez, docente y líder del grupo de Neurociencias y Envejecimiento de la Uniremington.

El envejecimiento es difícil de evitar e influyen otros factores más allá de la edad como las condiciones sanitarias. Si no se tienen buenas condiciones de salud en un territorio, disminuye la calidad de vida de la población.

¿Para qué aumentar los años de vida de una persona con enfermedades o una vejez avanzada que hace que el cuerpo se vuelva más torpe y no le permita ser una persona independiente o ni siquiera levantarse de su cama? Este es un cuestionamiento que debaten especialistas como el neurobiólogo Castro Álvarez. Él dice que así como en Las intermitencias de la muerte, el envejecimiento y las enfermedades son muy difíciles de evitar porque al llegar a una edad determinada el cuerpo y los órganos empiezan a fallar. Eso sucede por un proceso específico con las células (Ver Radiografía).

Si bien existen métodos y experimentos que buscan prolongar la vida, es imposible hasta ahora —y ve difícil que se haga más adelante— que se frene el envejecimiento para vivir entre 200 y 300 años como lo propone el biólogo danés Brendborg.

El neurobiólogo y docente de la Uniremington dice que, incluso, ya se está llegando al límite de edad biológico idóneo para que el cuerpo funcione correctamente, que ahora es alrededor de 100 años. También se debe pensar en las capacidades y la calidad de vida de esas personas.

“Tenemos un organismo compuesto de millones de células que tienen la capacidad de replicarse para generar nuevas y cambiar. Por ejemplo, todos los días producimos células nuevas en la piel y los demás órganos, pero hay algunos como el corazón y el cerebro que se renuevan muy poco”. Dice que el cerebro envejece y se van perdiendo facultades. “A medida que las células dejan de replicarse se van haciendo daños en el cerebro y se generan demencias como el alzheimer, infartos y accidentes cerebrovaculares”.

Ahora bien, aunque el envejecimiento sea inevitable, eso no significa que no se pueda retrasar durante algunos años. Según la OMS, desde la década de los 60 se ha aumentado cinco años la esperanza de vida de las personas porque han mejorado las condiciones sociales y hay más tecnología y avances científicos. El promedio mundial actual de las mujeres es de 74,2 años y la de los hombres de 69,8 años. Esto varía de acuerdo a los países y sus condiciones.

Sin embargo, las malas condiciones sanitarias de países del tercer mundo, han hecho que las personas se mueran más rápido por causas evitables que son aquellas que suceden por negligencia del Estado o irresponsabilidad de las mismas personas.

“El azar es impresionante. Personas que nacieron en lugares donde no hay agua potable y les ha faltado comida ya tienen una desventaja frente a las que sí lo han tenido todo”, dice el especialista. Si una persona nació en un hogar sin amor y problemático eso también influye en los años que vivirá porque al crecer estará triste o estresada y eso hace propenso al cuerpo a adquirir enfermedades. Viven más las personas que son felices y se sienten amadas, añade Castro Álvarez.