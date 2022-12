Antes del siglo XIX cada cultura tenía sus costumbres para diciembre inspiradas en un mismo personaje: Nicolás de Bari, un obispo católico sobre el que surgieron varias leyendas con las que se narraban sus milagros concedidos a los más pobres. Sin embargo, a finales del mismo siglo esas tradiciones fueron recogidas en una sola para desembocar en una oda de compra de regalos en la víspera de Navidad.

¿Esto por qué? De acuerdo con el historiador estadounidense Stephen Nissenbaum, en su libro Batalla de las Navidades, en Nueva York se priorizó una industria interesada en que cada vez más personas compraran regalos para elogiar la mañana del 25 de diciembre sin importar su condición social o los recursos que tuvieran en los bolsillos, y que reverberó en una terrible y razonable consecuencia: “En esta época del año, se desperdician mundos de dinero en conseguir cosas que nadie quiere y que a nadie le importan después de conseguirlas”.

Ese sinsabor no es el único que dejó la gran maquinaria, pues todo lo que trae el consumo desmedido y actualizado de las fiestas decembrinas, es decir, la pólvora, el exceso de comida, el prendimiento de miles de bombillos y los regalos desechables envueltos en papeles, bolsas o cartones antiecológicos, por solo nombrar algunos, terminan aportando una gran arista a la tragedia planetaria de la que hoy tanto se habla.

No obstante, no hay que convertirse en un cascarrabias o en un detractor durante estas fechas, se trata de ser más consciente y responsables con el entorno adoptando acciones concretas para vivir en armonía con la familia, con los recursos naturales y con las demás especies, así lo explica el biólogo Miguel José Lengua Hernández, que se enfoca a temas de educación ambiental y a la conservación de especies nativas colombianas: “Es importante compartir obsequios sostenibles en estas fechas porque nosotros somos individuos con una huella de carbono tenaz sobre el planeta, y no solo porque la liberación de gases de efecto invernadero está conllevando al cambio climático, también porque generamos un deterioro de la biodiversidad animal, vegetal, terrestre, marina, de hongos... por eso dar regalos sostenibles se convierte en una alternativa excelente ya que no genera tantos perjuicios o tantos efectos negativos a los ecosistemas a nivel general”.