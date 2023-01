Rhapsody of the Seas llega a Colombia: será el único crucero por el Caribe que no necesita visa Saldrá desde Cartagena a partir del 17 de diciembre de 2023 con destino a Bonaire, Curazao, Panamá y Aruba.



Saldrá de Cartagena el 17 de diciembre de 2023, y el ultimo viaje será el 28 de enero. Foto: William Santamaria.

Cuenta con ocho pisos, y nueve ascensores. Foto: William Santamaria.