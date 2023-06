Cuentos ilustrados, poemas, versos, encuentros de lecturas en voz alta y ejercicios de escritura se convierten en píldoras de recuperación emocional que, a la larga, terminan favoreciendo la experiencia ante los tratamientos médicos. Además, no solo los pacientes se ven aliviados por sus beneficios, también sacan provecho cuidadores, acompañantes y personal médico.

“La literatura siempre va a ser sanadora. Independientemente de tu condición, el encuentro con los libros siempre va a permitir sanar algo”, dice Paula Ramírez, licenciada en pedagogía infantil y docente del Aula Hospitalaria del Hospital Infantil San Vicente Fundación, un espacio con más de 40 años de trayectoria que incorpora estrategias pedagógicas y didácticas para enriquecer la experiencia de los niños al pasar por el hospital.

Cada día, el aula recibe decenas de niños y adolescentes que son atendidos por las diferentes especialidades del hospital. En el Aula encuentran no solo un espacio donde nivelarse académicamente para continuar con su proceso escolar al terminar su tratamiento, sino un lugar para volar con la imaginación a través de las historias.

Según las condiciones de los pacientes, la lectura se realiza de manera individual o grupal. Pero cuando se realiza en colectivo, explica la docente, se logra un efecto diferente, algo que solo se logra en el encuentro.

“Puedo ver la condición tuya junto a la mía. Las mamás y los pacientes suman sus experiencias y empieza el proceso de rehabilitación en el desahogarse”, agrega Jakeline Acevedo, también lzicenciada en pedagogía y docente del Aula.

Como lo explica el Diccionario en línea de bibliotecología y ciencias de la información (Online Dictionary for Library and Information Science), al exponerse a una historia, el lector atraviesa tres fases. La primera es la identificación personal con un personaje particular de la historia. De ahí se deriva un proceso de catarsis psicológica que, finalmente, genera una percepción racional de la situación que se está experimentando, junto a una solución o actitud sugerida que tiene ecos en la propia experiencia del lector.

Esta catarsis experimentada suele nombrarse también como “transporte narrativo”, y hace alusión a la sensación de vivir en una realidad diferente durante algunos minutos. En el contexto hospitalario se trata de una reacción sumamente valiosa que activa la generación de hormonas de bienestar y tranquilidad, como lo estudiaron los doctores Guilherme Brockington y Jorge Moll.

“Nos proponemos realizar una lectura que repare y lo hacemos no sólo para el niño sino para las familias”, dice la profesora Jakeline. Así, el hospital mismo se transforma para dejar de ser un escenario exclusivo de dolor y ser un lugar de confiabilidad, camaradería y relacionamiento, agrega.