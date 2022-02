La relación entre vacunación y fertilidad sigue siendo estudiada. No obstante, a la fecha los hallazgos científicos apuntan a que no afecta en ningún sentido la posibilidad de fecundación ni el embarazo. Variables como la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones o los abortos no se ven modificados. Por el contrario, señala la ginecóloga Vélez, los estudios han demostrado que el biológico logra conferir protección a las embarazadas, anticuerpos a los bebés y no aumenta el riesgo de parto ni el crecimiento fetal. El más reciente avance a propósito del tema −y el mayor realizado hasta la fecha−, publicado también en Obstetrics and Gynecology, revela que la vacunación con Pfizer y Moderna no afecta los resultados de fertilidad en pacientes sometidas a fecundación in vitro.