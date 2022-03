Si se hiciera una comparación entre el SARS-CoV-2 y un virus como el de la poliomielitis o la varicela, serían evidentes dos características: los segundos no mutan con tanta facilidad, además de que a día de hoy están contenidos muy efectivamente gracias a la vacunación. El primero, por su parte, sigue transmitiéndose con mucha facilidad, además que tiene una alta tasa de mutación. “De ahí la importancia de la vacunación, si me infecto y estoy vacunado tendré cómo combatir el virus, si no lo estoy, el virus se replicará más en mi organismo y tendrá más posibilidades de cambiar”, añade el docente Díaz, lo que daría paso a mayor probabilidad de “reinfección”.