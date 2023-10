El vapeo en Colombia es una situación que tiene a las autoridades en máxima alerta. Y es que en el país, la venta y publicidad de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, conocidos como Sean, no está regulada y cada vez es más común y fácil que menores de edad los adquieran.

Hay muchos estudios relacionados con el tema, y aunque no hay una evidencia científica concluyente ciento por ciento, los expertos en salud coinciden en asegurar que sus efectos nocivos son altos, muy altos. Las voces de los médicos que advierten de sus peligros crecen como espuma.

“De hecho, las nuevas tendencias de consumo de nicotina y otras sustancias, potenciadas con el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en el mercado mundial, exigen la pronta actualización y adecuación de nuestro sistema jurídico a estos dispositivos, de tal forma que se puedan brindar garantías de protección al derecho a la salud de los consumidores activos y pasivos, en especial de los menores de edad. Una normativa que urge en Colombia. Para el Ministerio de Salud, los cigarrillos electrónicos no sirven para dejar de fumar tabaco tradicional y además, no es cierto que sean más seguros, ya que pueden causar adicción y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, comentó en su momento el senador José David Name.