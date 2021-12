Será el observatorio de ciencia espacial más caro y sensible jamás construido, llamado James Webb Telescope en honor a un antiguo administrador de la Nasa, realizado a partir de una colaboración internacional entre Nasa, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense, con miles de ingenieros y cientos de científicos y más de 300 universidades y organizaciones de 14 países.

Desplegarlo será toda una proeza: miles de pequeñas partes, bisagras, motores, resortes, cables y hasta espejos, un parasol y la antena que tendrán que funcionar a la perfección una vez se separe del cohete y comience su viaje hacia la órbita porque no podrán ser reparados una vez abandonen la Tierra. Hay 344 posibles puntos de fallo único, momentos críticos, que de fallar, arruinarían una misión que tomó más de 10.000 millones de dólares. Pese al riesgo hay confianza porque han probado y ensayado todo una y otra y otra vez.

Dado su tamaño, como una cancha de tenis (23,76 x 8,23 metros), es muy grande para caber en un cohete, por lo que, a gran escala, será plegado para poderlo enviar al espacio y una vez allí se abrirá, desplegando toda su magnitud. Pero no se dobló en minutos, como una hoja de papel, tomó 40 millones de horas de construcción, es decir, 32 años de trabajo.

Tiene el espejo más grande jamás construido por la Nasa, 60 veces más que los telescopios previos: puede extenderse 6,5 metros, longitud que le permitirá recoger más luz y, por lo tanto, más detalles y mayor sensibilidad y resolución. Fue diseñado en 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro de 1,32 metros de diámetro cada uno. Es tan grande que no cabía dentro del cohete y tuvo que diseñarse en partes móviles y plegables que caben en 5 metros. Tendrá cuatro instrumentos infrarrojos (NIRcam, NIRspec y NIRISS y MIRI), que tendrán que estar muy fríos, alrededor de 40 kelvin (menos de 233 grados centígrados), para poder funcionar correctamente y que no detecten las mismas emisiones del propio telescopio y el Miri deberá estar a menos de 7 kelvin, 366 grados centígrados.

Será examinar una parte del espacio y del tiempo hasta ahora desconocida. No solo permitirá ver la época en la que se formaron la primera generación de estrellas y galaxias, sino que también ayudará a estudiar el universo cercano, los mismos planetas y otros cuerpos del Sistema Solar para determinar su origen y evolución y compararlos con exoplanetas (planetas que orbitan otras estrellas), según explica la Nasa.

¿Qué esperar el 24?

En pocas palabras, y si no vuelve a aplazarse, el observatorio será lanzado desde la Guyana Francesa y viajará hasta una órbita a 1.609.344 kilómetros de la Tierra. Allí, serán seis meses de despliegue, revisión, y puesta en marcha de todos los sistemas, comenzará su enfriamiento y su calibración y, finalmente, podrá entrar en funcionamiento. Mirará siempre hacia el Sol, la Tierra y la Luna, bloqueando el calor y la luz y habrá comunicaciones continuas a través del Deep Space Network, una red de antenas gigantes administradas por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa. Para conocer más datos sobre el lanzamiento y verlo en vivo, ingrese a jwst.nasa.gov.

¿El reemplazo del Hubble?

García Marín explica que no, lo llaman el sucesor del Hubble pero tiene una misión diferente por lo que, en realidad, lo complementará. El Hubble aún está observando lo visible y un poco de ultravioleta e infrarrojo, mientras que el Webb es todo infrarrojo. Es más grande, más sensible y más potente, lo que le permitirá detectar objetos más débiles y más alejados en el tiempo con mayor resolución y detalle. Es diferente, también, porque al Hubble se le puede reparar y cambiar instrumentos mientras está en el espacio, mientras que el Webb, al estar tan lejos, no podrá repararse o cambiarse porque ningún astronauta llegaría hasta esa distancia . n