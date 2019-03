Tener o no hijos, ¿hasta cuándo pensarlo?

A medida que avanzan los años en la vida de una mujer los óvulos no solo disminuyen en número sino también en calidad. El paso del tiempo no es su mejor aliado y en este sentido, según Giraldo, “alcanzan su punto máximo de fertilidad entre los 20 y 25 años, desde ahí se mantiene estable más o menos hasta los 30, edad en la que su potencial de fecundar empieza a disminuir levemente. De los 35 en adelante se reduce de manera considerable y a los 40 cae en picada”.

Así, los hombres tienen grandes probabilidades de ser padres durante toda su vida, si no presentan en sus organismos anomalías.

En el campo biológico los futuros padres tienen marcadas diferencias. “La principal es que las mujeres nacen con un número establecido de células germinales, es decir, de óvulos. Mientras que en el hombre la producción de espermatozoides se renueva completamente, más o menos cada tres meses, en los que ocurre una especie de nueva línea de producción y esto hace que esas células no envejezcan”, explica Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia.

Cuando una pareja desea incluir un hijo biológico o adoptado debe tener en cuenta, además de las recomendaciones médicas, una serie de factores como las etapas mismas de su relación, pues “existen unas transiciones vitales que las personas asumen al momento de conformarse como unión. Es recomendable, desde la teoría, que se cumplan de manera articulada algunos ciclos como el noviazgo y la conformación del matrimonio o pareja conviviente, en la que los sujetos pueden mostrarse como son, fortalecer juntos sus puntos débiles, hacer entre ambos la división de roles y tareas, manejar su presupuesto, la relación con las familias de origen, los vecinos, entre otras”, manifiesta Isabel Cristina Bernal, terapeuta familiar y coordinadora del área de asistencia familiar de UPB.

En cada una de estas etapas se presentan crisis que los dos individuos tienen que resolver y que les permiten afianzar la relación hasta un punto en el que “todo está funcionando de manera sincrónica y se puede dar el siguiente paso que es el nacimiento de los bebés. Allí entraría un nuevo estímulo que acarrearía nuevas acomodaciones y tensiones a las cuales las nuevas familias deben adaptarse”, agregó Bernal.

¿Cuándo tener un hijo? La experta señala que cuando se tenga estabilidad emocional, se encuentre una pareja con la que “se puede establecer ese legado de paternidad y cuando se proponga como meta, de una manera muy pensada, sabiendo cuál es el deseo último de ser padres”.

Pero no necesariamente para todos tiene que ser una decisión de dos, como es el caso de Alexandra Montoya, periodista y reconocida humorista, quien relata en su libro Yo lo decidí, que cerca a los 40 años tuvo a su hijo Juan José sin una pareja porque no quería esperar al hombre indicado. “Soy consciente de que la fuerza no es la misma que en los veinte, pero sí hay más estabilidad emocional y económica”, escribió.