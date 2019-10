Terapias con células madre, ¿seguras?

Los tratamientos actualmente proponen tratar enfermedades como dolor articular crónico, alzhéimer, párkinson y cáncer. Por ahora, no obstante, sus aplicaciones en salud son todavía experimentales. Ninguna entidad reguladora de salud, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, ha aprobado las terapias con células madre para tratar otras condiciones, salvo para algunos desórdenes sanguíneos.

A pesar de que las pruebas que respaldan estas terapias experimentales son escasas, hay clínicas que las están ofreciendo como alternativas para pacientes desesperados por encontrar una solución a su enfermedad.

Todos los tratamientos médicos tienen riesgos y beneficios, agrega Estrada, pero las terapias a base de células madre pueden ser particularmente peligrosas, de acuerdo con advertencias de la (FDA, por sus siglas en inglés).

El riesgo es mayor –al menos por el momento–, porque no han pasado por las fases experimentales que se requieren para aprobar medicamentos o terapias, es decir, no hay investigaciones que hayan demostrado el suficiente rigor científico para mostrar que el tratamiento es seguro. Por lo que, agrega Estrada, “la FDA no puede decir que el riesgo es aceptable simplemente porque no se conoce”.

A su vez la entidad norteamericana, que es clave para entidades como el Invima, asegura que “las terapias con células madre no aprobadas han provocado infecciones graves, ceguera y muerte”.

Lo que el doctor recomienda a los pacientes es “siempre hacer preguntas y contar con su médico de confianza para entender el riesgo de someterse a una”.

Además es importante que sepa que en Colombia no hay autorización oficial para hacer este tipo de tratamientos con cargo al sistema de salud, con la excepción de algunos desórdenes sanguíneos en los que se usan células hematopoyéticas (de la sangre).

El Invima, cuenta Estrada, ha intentado buscar normatividad internacional y ha hecho esfuerzos por regular el tema, “pero es que es muy complejo”.