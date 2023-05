Más allá de la desnudez, la actividad también ofrece otras actividades como meditación, yoga, trabajos de respiración, arte, dibujo, clases de cocina, y talleres informativos en campos como el mindfulness (atención plena), el autocuidado y el desarrollo personal.

Aunque el espacio está dirigido principalmente a las mujeres, los hombres no tienen vedada su participación, siempre y cuando hayan sido referenciados por alguien más. También tienen cabida todas las personas que tengan identidades de género diversas.

En el caso de las cenas, el proyecto explica que su valor se promedia en los 88 dólares (unos 396.572 pesos colombianos) y son admitidas las personas que previamente hacen una prueba escrita evaluada por el proyecto.

“Al eliminar las expectativas y los juicios sociales ligados a la desnudez, favorecemos la conexión con nuestro cuerpo y el de los demás, de una forma profunda y sin ser juzgados. Personalmente, me ha costado mucho llegar a aceptarme debido a la toxicidad de la cultura del cuerpo. Estar desnuda me ayudó a sanar la dismorfia corporal. Me he hecho mucho más fuerte”, dijo la creadora de The Füde a El País, explicando la filosofía detrás del proyecto.