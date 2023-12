De acuerdo con The New York Times, la Generación Z prefiere a TikTok como motor de búsqueda por encima de Google. Estos datos son del propio buscador estadounidense: “En nuestros estudios, algo así como cerca del 40 por ciento de los jóvenes, cuando buscan un lugar para almorzar, no abren Google Maps ni van al buscador de Google. Van a TikTok o Instagram”, dijo Prabhakar Raghavan, un vicepresidente sénior de Google.

Estos datos abren cientos de preguntas para los creadores de contenido, e incluso una en especial dirigida para expertos en marketing, empresas y marcas: “¿Cómo crear y posicionar contenido orgánico en los motores de búsqueda de TikTok?”.

De acuerdo con Jimena Gómez, VP de another, agencia de comunicación estratégica con la mayor oferta en América Latina, y CEO de RAW Talent, la primera agencia de Management de México especializada en trabajar con influencers y TikTokers de la Gen-Z, para entender cómo posicionar el contenido en esta nueva red social, primero se debe comprender a la generación que más usa esta plataforma.