Hace pocos días la industria de la música urbana fue testigo de una entrevista de Univisión en la que le preguntaron a Arcángel sobre la relación de amistad o no que sostenía con Anuel AA, a lo que respondió: “Ese adicto no es mi amigo” .

La tiradera de Arcángel

Pero contrario a lo que se habría creído, ese fue solo el inicio de una larga riña, pues Arcángel no dudó en responderle sin tapujos con una canción titulada Feliz Navidad 8, en la que menciona varios hechos polémicos de Anuel:

“No sé tú, pero yo nunca he paga’o pa’ entrar a PR. Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija’ que tiene a un chota criando a tu hija (Ouh). Tú no sale’, cabrón, tú y yo nunca vamo’ a ser iguale’. A mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales”, dice.

También le puede interesar: La curiosa reacción de Arcángel tras el acto de una de sus fanáticas con su ropa interior

Además, de dejar claro que para él no representa ninguna competencia: “Cuando tú estabas en los moco’, yo ya hacía ticket. Cuando todo para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño. La ma, yo te entierro debajo ‘e la grama”.

Por lo pronto las reacciones en redes no se hicieron esperar, pues mientras muchos apoyaron a Arcángel, otros reclamaban “estrofas más contundentes”.