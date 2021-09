Úrsula Corberó, la actriz que interpreta a Silene Oliveira o Tokio, expresó, con la mano sobre su corazón, que es allí donde se va a quedar su personaje hasta que ella esté lista para dejarla ir, si es que algún día lo está.

Piña agregó que ya han agotado los viajes emocionales de algunos personajes y que ya han contado mucho, así que “es un buen momento para parar”.

Antes de decir adiós a Tokio

En una entrevista con Efe, la actriz española Corberó habló sobre este, su más importante personaje hasta la fecha y sobre la serie que ha marcado un antes y un después para la ficción española.

¿Cómo ha cambiado su vida gracias a “La casa de papel”?

“Mi vida ha cambiado en muchos sentidos, no te voy a engañar. Lo bueno es que mi entorno sigue siendo el mismo e intento siempre mantenerme al margen. Nuestro trabajo es muy intenso y cuando estamos rodando son muchas horas y cuando estamos haciendo promociones es mucha dedicación y tiempo... Lo que más ha cambiado es que estoy viajando muchísimo. Desde que pasó lo que pasó con La casa de papel a nivel internacional, antes de la pandemia, ese año, había viajado a 14 países diferentes en un año. Y ahí dije, eso sí es que te cambie la vida”.

¿Cree que la serie ha marcado un antes y un después para la televisión hecha en España?

“Nos ha ayudado a todos a entender y a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos”.

¿Qué tiene la serie para haber llegado tan lejos y haber sido la ficción española más vista de la historia, a nivel internacional?

“Es muy difícil saberlo. No tiene que ver con una cosa en particular. Han sido varios factores y es algo que seguimos preguntándonos entre los actores, ¿qué habrá sido? Lo que ha pasado es algo que no había pasado antes y nos ha sorprendido mucho a todos. Es una mezcla de todo, tiene que ver también con los personajes, el pueblo se ha sentido muy identificado con esa cosa de hacerlos soñar y de hacerlos sentir que tienen voz y poder”.

¿Cómo y cuánto va a echar de menos a Tokio?

“Yo no he querido despedirme de Tokio. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dice tocándose el corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos”.