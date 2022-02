Después de haberlas probado con éxito en ratones y chimpancés, las primeras vacunas de ARN mensajero (mecanismo usado en algunas de las vacunas actuales para el covid-19) contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) comenzaron a ser aplicadas, a inicios de este año, entre personas.

Los voluntarios son 56 adultos sanos y VIH negativos que fueron inoculados con la primera dosis del biológico (son dos en total) en Washington, Estados Unidos. El grupo será vigilado durante seis meses para posteriormente examinar sus respuestas inmunitarias en detalle molecular (a muy pequeña escala, en los genes) y comprobar si desarrollaron respuestas inmunes específicas (especializadas para el VIH), o no.

La vacuna que no tiene precedentes (han habido pruebas de otras con mecanismos de acción diferentes) fue diseñada por la compañía de biotecnología Moderna (la también creadora de una de las vacunas a día de hoy aplicadas para prevenir la covid-19 grave) y la Iniciativa Internacional de Vacunas contra el VIH/SIDA (IAVI, por sus siglas en inglés).

¿Por qué ha tardado tanto?

Cuarenta años no han sido suficientes para lograr el desarrollo de un biológico preventivo del VIH. La capacidad de mutación del virus ha sido uno de los principales obstáculos. Cambia muchísimo más que el del covid-19 (ver Para saber más), por lo que desarrollar una vacuna contra ciertas características del virus puede no ser eficiente, pues cuando emerjan nuevas variantes, probablemente la respuesta generada no va a funcionar.

Además, explica María Teresa Rugeles, PhD en Ciencias Básicas Biomédicas y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, “como es una infección crónica (que no tiene cura), un solo individuo puede generar una cantidad muy grande de variantes” a lo largo del tiempo, más aún si la infección no se controla.

En ese mismo sentido, hay dos retos adicionales. El primero tiene que ver con que el virus infecta específicamente a las células del sistema inmune, justamente aquellas que son el blanco de las vacunas por ser las encargadas de defender al organismo de agentes patógenos, infecciones y enfermedades.

El segundo tiene que ver con que la vacuna diseñada no puede ser “tan sencilla”. Un mecanismo como el de virus atenuado (que use el mismo virus, pero con mucha menos “fuerza” o virulencia), por ejemplo, que ha sido de los más exitosos en la historia (así funcionan la de la varicela, sarampión y fiebre amarilla), está descalificado. Rugeles señala que en vista de que el virus se integra al genoma de la célula que lo hospeda, con una vacuna como esa se comprometería el ADN del individuo que, además de crear la respuesta inmune, quedaría con características del virus insertas en el ADN.