En un gesto que ha desatado la euforia entre sus seguidores, la cantante británica Adele se presentó en su concierto en Las Vegas, Estados Unidos, luciendo la bandera de Colombia que le regaló un fanático.

En el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Estados Unidos, la superestrella británica, famosa por éxitos como ‘Someone Like You’, ‘Hello’ y ‘Easy On Me’, dejó a su audiencia emocionada, pues en medio de su actuación, un seguidor le entregó una bandera de Colombia.

Adele agradeció el gesto y no dudó en colocar la bandera de Colombia alrededor de su cuerpo mientras continuaba con su interpretación del sencillo ‘When we were young’, de su álbum ‘25’.

Lea aquí: Así fue el histórico cierre de Mañana será bonito, el tour de Karol G por Estados Unidos