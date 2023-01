“Ese corte fue el peor error que cometí. Me lo dijo mi suegra, que por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado. Suegra, no vuelvo a hacer caso a tus consejos estéticos”, declaró Shakira en dicha entrevista.

El video recobró fuerza en las redes sociales debido a que Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, también fue mencionada en la canción. Además, este fin de semana varios medios catalanes reportaron que Shakira, quien tiene a su exsuegra de vecina, estuvo escuchando su último sencillo a todo volumen y puso una bruja en el balcón que da hacia la casa de la madre de Piqué.​