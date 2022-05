Viruela del mono, ¿qué tanto tiene que ver con la viruela humana? Aunque todavía no hay mucha información sobre los nuevos brotes, los expertos coinciden en que no hay motivos para el pánico ni grandes riesgos: no se propaga fácilmente ni es tan grave.

La viruela del mono, a diferencia del coronavirus, es una enfermedad conocida y hay experiencias previas de brotes. FOTO getty