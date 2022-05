En palabras más simples, hay un pequeño inconveniente que los tiene desconcertados: aunque el explorador interestelar está operando con normalidad, recibiendo y ejecutando comandos desde la Tierra y recopilando datos científicos, se están recibiendo señales e información que no es cierta. Es como si la nave estuviera mintiendo.

¿Qué fue lo que pasó?

Hay una herramienta llamada el Sistema de Control y Articulación de Actitud, o Aacs, de la sonda, que es la que permite reflejar y enviar los datos sobre lo que va sucediendo a bordo.

El Aacs “controla la orientación de la nave espacial y mantiene la antena de alta ganancia de la Voyager 1 apuntando con precisión a la Tierra, lo que le permite enviar datos a casa”, explica la Nasa en el comunicado pero, aunque todo indica que el Aacs sigue funcionando, “los datos de telemetría que devuelve no son válidos”.

Son datos que no reflejan el estado del Aacs pero que, aún así, no han activado las alarmas de la misma nave, no ha sido alertado por los sistemas de protección a bordo. La nave miente sin darse cuenta.