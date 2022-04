“ Mi talento de la palabra me permite representar a muchos que se intimidan y callan , porque esta ciudad calla a las voces. Cuando alzo mi voz siento una revolución, una adrenalina, un poder, un amor, una valentía. Es un drag latinoamericano que viene del teatro, la comedia, el performance, el show, la voz, el stand up comedy y lo más poderoso que es la educación”, dice Hoyos.

“A mí me mueve la gente y la calle, yo tengo un amor a la humanidad. Un disparo que sufrí cuando tenía 14 años por ser homosexual es lo que me mueve a hacer todo esto, estar vivo es como una prueba de Dios, y un tío que asesinaron cuando tenía 3 años, ellos me motivan, me dicen que volví a nacer para algo”.

A sus 27 años le gusta ayudar por naturaleza. En la pandemia entregó 700 mercados, 100 bonos de alimento y medicamentos a través de su organización Seres de Impacto con la que lucha por los derechos de la población Lgbti adulta mayor en Medellín.

“Amo mucho a Xenty porque me ha dado todo lo que he querido, reconocimiento, sí, y también unas alegrías inmensas que hasta el dolor de pies por los tacones lo agradezco, hay una satisfacción cuando la gente se me acerca y me dice gracias”.

Un nuevo camino

Xenty se irá el 17 de mayo para Las Palmas de Gran Canaria en España a probar suerte.

“Una noche llegó una pareja de esposos al bar donde trabajo y se me acercaron, me dijeron que era la primera vez que escuchaban a una drag tan poderosa, que su voz va más allá, que les enseñe qué es Colombia. Cuando cerraron me dijeron que eran Aladino y me daban la oportunidad de viajar a Europa, y me regalaron los tiquetes”.

Hoyos intenta ocultar la nostalgia que siente por dejar su vida en Medellín, pero no aguanta. Llora. Dejará a su abuela Berta, sus gatos Apolo y Valentino y sus amigos. “Me voy porque tengo que ser muy grande, regresar y dar mucha más formación. Si el artista no hace política y revolución en la calle, el arte seguirá muerto”.

Juan Camilo tiene la piel llena de tatuajes, todos con un factor común: figuras que representan el amor. En el brazo izquierdo tiene un dibujo de una cola de sirena con la cabeza de una cabra. Él es capricornio, inicio y cierre de ciclos.