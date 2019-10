Información para perder pánico al cáncer de mama

Entonces, ¿por qué se habla tanto de esta enfermedad en particular? Figueroa dice que “se debe a un tema comercial que no ayuda, porque muchas veces estas campañas generan pánico y miedo”, lo que evita que muchas mujeres consulten y podría estar facilitando que se “sigan viendo pacientes con estadios avanzados”. Esto suena paradójico. El tema ha sido abordado por distintas publicaciones científicas.

Otra, Tamaño del tumor de cáncer de mama, sobrediagnóstico y efectividad de detección de mamografía, realizada en Dinamarca y publicado en la revista The New England Journal of Medicine en 2017 sugiere que pruebas recientes vinculan la detección sistemática (por ejemplo, a través de mamografías) con el diagnóstico excesivo de tumores no agresivos. Y es que muchos tumores pequeños con características biológicas favorables no progresan a tumores grandes en la vida del paciente, según declaró en 2015 el doctor Barry Kramer, director de la División de Prevención de Cáncer del Instituto Nacional de Cáncer (NIH) de Estados Unidos en su portal web.

Los investigadores daneses, por su parte, concluyeron que sus resultados en 1,4 millones de personas que tuvieron de muestra, plantean dudas sobre si la mamografía reduce las muertes por cáncer de mama. Pero esto no se trata de no hacerse la mamografía que está indicada en las guías del Ministerio de Salud del país como obligatorias en todas las mujeres que tengan más de 50 años de edad, independiente de la presencia o no de signos o síntomas en la mama.