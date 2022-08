“Colombia tiene el ecosistema de emprendedores más innovador de América Latina”: Silvina Moschini

Ser la presidenta y productora ejecutiva del programa de televisión Unicorn Hunters la ha convertido en referente para los unicornios latinoamericanos. Además, es reconocida por promover el trabajo remoto a través de Transparent Business (desde mucho antes de la pandemia) y por su apuesta por la equidad de género mediante la plataforma She Works!

Hablamos de Silvina Moschini, la empresaria argentina detrás de Unicoin, una criptomoneda de última generación que paga dividendos y está respaldada por capitales privados de compañías con potencial de crecimiento. La característica más sobresaliente de Unicoin es que fue diseñada para solucionar la volatilidad extrema de los tokens tradicionales y ofrece a sus tenedores una solución alternativa frente a la inflación. Unicoin se destaca, además, por contar con el respaldo de la plataforma Unicorn Hunters, que permite a los espectadores invertir en compañías de alto crecimiento. Conversamos con ella en su paso por Medellín.

¿Por qué está en Colombia?



“Vengo unas seis veces al año, ¡me encanta!, la gente es súper especial. Colombia tiene el ecosistema de emprendedores más innovador e integral de América Latina y eso es gracias a la gente, a su actitud emprendedora, al “saquemos las cosas adelante”, a la ética de trabajo y también porque son muy cálidos. Siempre me siento muy en casa“.

¿Cómo ve el desarrollo del ecosistema empresarial en el país?



“Colombia tiene un enorme talento en el mundo emprendedor y hay un ecosistema que facilita que ese talento no solamente esté en la parte de ideación, sino que pueda expandirse. Hemos visto que el ecosistema está incursionando en distintas áreas que son tendencia en el mundo: desde foodtech hasta cadenas de suministros o fintech. Lo que falta es un poco de capital, pero creo que eso se puede resolver y tienen todo para hacerlo. La falta de capital se explica por las crisis en que está sumergido el mundo, hay catástrofes por todos lados, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el cripto invierno”.

¿Cómo funciona Unicoin?



“Con Unicoin estamos sumando dos puntos: crear un sistema de pago y un sistema de almacenamiento de valor. Esto último se refiere al valor intrínseco asociado a este modelo de siguiente generación de criptomoneda, que es un fondo de inversión donde ayudas a crear capital para inyectar en el mercado, para acelerar y fondear startups. Democratizando y dando acceso a las masas para que puedan invertir con montos pequeños y ser parte del próximo unicornio a través de un activo digital en forma de una criptomoneda”.

¿Unicoin está apalancada en el precio del Bitcoin?



“No. La primera generación de criptos (Bitcoin, Ethereum, etc.) no tenía respaldo, estaba basada en oferta y demanda pero sin una base, el resultado es la altísima volatilidad. Estas monedas surgieron como un mecanismo para personas que buscaban anonimidad. En nuestro caso, lo que hicimos fue analizar, ¿qué es lo que tiene más potencial de crecimiento?, porque el dinero en papel no crece, sino que se encoge con la inflación. Lo que crece son las compañías innovadoras que están transformando el mundo.

Por eso, el capital que se invierte en Unicoin va a compañías que vemos que tienen alto potencial de escalabilidad, que también capitalizamos en Unicorn Hunters, serie de televisión que impulsa a emprendedores de alto potencial en sectores disruptivos que van desde la biotecnología y la Web3 hasta los NFT y las energías renovables. La caída del cripto tradicional a nosotros nos ayudó mucho, porque cuando ellos bajan probamos el punto de que hay un mejor modelo, que es un modelo que tiene respaldo, que está regulado y con gente que da la cara”.

¿Qué decir frente a los problemas que vienen sufriendo las startups en el continente?



“Responde a un eje de ajuste. Muchas veces los emprendedores levantan capital y salen a gastarlo sin control. No cuidan los recursos y muchas veces cuando te ponen plata a gran escala, te presionan para que la gastes, y debes demostrar que la gastas porque si no creen que te dieron demasiado. Eso es algo en que los emprendedores e inversores deben madurar. La oportunidad que dejó la pandemia con esta ola de despidos es que la gente puede trabajar desde casa para cualquier parte del mundo. El trabajo es algo que se hace, no un lugar al que se va. Estoy segura de que habrá una recuperación positiva”.