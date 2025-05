Flypass, un aliado ambiental de las vías colombianas

Hace 17 años Flypass creó una solución de movilidad que permitió el pago electrónico en los peajes del país. Su aplicativo, que funciona por medio de tecnología de radiofrecuencia, fue el primero que se usó en Colombia y transformó la manera en que se movilizan cientos de vehículos hoy en día.

Con el tiempo, su servicio evolucionó: ya no solo se encuentran en las carreteras, sino que también han llegado a más de 210 puntos de parqueo más de 20 lavautos y parquímetros en Medellín y Bogotá, servicios que brindan rapidez y fluidez en el servicio. Además, este crecimiento los ha llevado a contribuir en aspectos que no tenían previstos como el ambiental.

“Cuando nacimos no teníamos en el radar que pudiéramos aportar al cuidado del planeta. Con el paso de los años, notamos que las estaciones de peaje que tenían pago electrónico eran las más limpias. Esa diferencia visual nos llevó a preguntarnos por la protección ambiental que podíamos hacer”, dice Juan Camilo Henao, CEO de Flypass.

Luego de una investigación, concluyeron que la limpieza de las estaciones en las que había pago electrónico se debía a que los vehículos no deben parar cuando utilizan este método, por lo que no tienen que volver a arrancar y así no generan tanto hollín. Además, es en ese movimiento en el que más combustible se consume, por lo que se produce más contaminación.

Desde esa primera observación, Flypass comenzó a buscar otros aspectos que le permitieran medir su aporte a la sostenibilidad y proponer otras soluciones para aumentar su contribución.