“En El Romeral no se construirá pero tampoco se frenará la expansión urbanística en el municipio”, alcalde de La Estrella

La actual administración ha centrado sus esfuerzos en garantizar la prestación del servicio educativo, así como en disminuir los niveles de deserción escolar e incrementar la oferta cultural.

Este es el balance del tercer año de gobierno de Jhonny Alexánder García en el municipio de La Estrella.

En sus pendientes: alcanzar la certificación educativa por parte del Ministerio de Educación, mejorar la cobertura y la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y blindar las reservas ambientales con control al crecimiento urbanístico.

Colectivos ambientales continúan cuestionando y alertando sobre la posible afectación del área protegida El Romeral por construcciones cercanas, ¿está en riesgo la reserva?

“Yo me siento muy tranquilo. El Romeral, no es reserva, es un Distrito de Manejo Integral declarado por Corantioquia. Hay una zona del municipio que es de expansión y está dentro del PBOT y, en cualquier momento, sea en esta administración o en otra, se va a desarrollar.

Pero esa zona va a estar retirada y es de desarrollo. El predio más cercano que se podría habilitar está alrededor de 700 metros de la delimitación. El Romeral está protegido, no se va a construir. ¿Qué sí va a crecer hacia arriba? Sí lo hará, pues el municipio de La Estrella no tiene para dónde más crecer. No somos el pueblito de hace 20 años y el desarrollo no se puede estancar.

Para nosotros, El Romeral hace parte de nuestra identidad, allí hemos adelantado, incluso, procesos de conservación y protección ambiental”.

A propósito ¿cómo está la administración en soluciones de vivienda?

“Ha sido complejo, pues la mayoría de predios disponibles para la construcción de nuevas unidades son de privados. Contamos con uno de 2.200 metros cuadrados donde ya hoy se construirán 72 viviendas para las familias siderenses.

Estamos conversando, además, con las cajas de compensación familiar para la edificación de otras viviendas, en un proyecto que estaba detenido porque no se contaba con el acceso a los servicios.

Por otra parte, tenemos la meta que al 30 de septiembre 58 familias accedan a los subsidios de mejoramiento de vivienda, destinados a arreglos de espacios, como cocinas o baños. Se entregarán en total 100 de estos aportes”.

Si esas son la acciones en medio ambiente y vivienda, ¿qué se está haciendo para mejorar la movilidad ante el incremento de residentes?

“El propósito con el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial es que cada vez que se haga una construcción, esta se encargue, a través de las obligaciones urbanísticas, del ensanche de la vía.

También, vamos a construir 1.000 metros lineales de vías de ciclocaminabilidad o movilidad compartida, así como cruces peatonales que prioricen al ciudadano de a pie, pues una de las problemáticas registradas es el aumento de víctimas en accidentes de tránsito.

Mientras que en el parque central tendremos el proyecto de Zona 30, con vías compartidas, andenes y ciclorrutas, pero además de eso vamos a presentarle al Concejo un proyecto para la renovación del parque y la compra de predios para un posterior ensanche de vías.

Finalmente, este mes estrenamos el parque Lúdico Cultural, un área de juego y espacio público, cercana los 13.000 metros cuadrados, que fue adecuada junto a la Casa de la Cultura del municipio”..

Hoy el nivel de deserción escolar está en 0,8% tras alcanzar niveles del 20% en 2012, ¿cómo se ha logrado esto?

“Al no ser un municipio certificado en educación, tenemos muchos problemas cuando un docente, por diferentes motivos, no puede asistir a su labor y este solo puede ser reemplazado por alguien, es un proceso muy demorado.

Para atender estos requerimientos, contamos con un equipo de facilitadores pedagógicos que asisten a las instituciones educativas y continúan con el proceso formativo de los estudiantes que están sin esos profesores.

También, para garantizar la continuidad de los estudiantes, se han implementando estrategias como la dotación de uniformes escolares, transporte escolar gratuito y entrega del paquete alimenticio en época de vacaciones.

Hoy, estamos construyendo 17 aulas especializadas con el apoyo del Área Metropolitana. Continuamos con el Fondo Rotario de Educación Superior, finalizando el año esperamos que se gradúen entre 25 y 30 estudiantes y este años se benefician 170 personas.

Seguimos pendientes de la compra del Colegio de Fe y Alegría, en el que hoy pagamos arriendo, pero ya contamos con el 30% del valor de la planta que aportó el gobierno departamental”.