Con tutela intentan suspender desalojo en plaza de mercado de Bello

Tras una mañana de operativos en la plaza de mercado de Bello y altercados entre algunos comerciantes y la fuerza pública, el desalojo que se adelantaba en dicho espacio fue suspendido para uno de los locales este martes por una tutela interpuesta por la comunidad.

Alejandro Lema, personero de Bello, denunció que el procedimiento ordenado por la administración municipal presenta varias irregularidades, lo que llevó a tomar la decisión de interponer la acción para detener el operativo hasta que no se aclare la situación.

“Primero, no se informó, ni a nosotros ni a la comunidad qué se iba a desalojar ni a cerrar los establecimientos. Por otra parte, un operativo de estos debe hacerse según los protocolos internacionales y no a la 1:00 a.m., tal y como ocurrió en este caso”, contó el funcionario.

Lema añadió que otra de las anomalías es que “el informe que dictaminó las condiciones de la estructura lo conocen desde hace un mes, es decir, tuvieron tiempo de notificar. Nosotros cuando nos enteramos del procedimiento sentamos nuestra voz de protesta; sin embargo, hicieron caso omiso y continuaron con el desalojo”.

No obstante, el documento dejó claro que la medida de suspensión solo es válida para el local del denunciante, una panadería, por lo cual los demás comerciantes están recolectando firmar para solicitar que esta cobije a todos los propietarios y ocupantes de la plaza.

Respecto a la situación de orden público, que se vio alterada al comienzo de la mañana, Lema informó que los “ánimos han estado caldeados, tanto desde algunos trabajadores como de miembros de la Fuerza Pública. Para ello hemos dispuesto varios canales de comunicación y acercamiento para tratar que no pase a mayores”.