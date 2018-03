¿Ve un halo alrededor del sol? Entienda por qué es una buena noticia

El sol amaneció este viernes con un halo alrededor. Según explicó Jorge Iván Zuluaga, astrónomo, profesor de la Universidad de Antioquia, corresponde a un fenómeno relativamente común que se origina en la atmósfera, “pero en esta época de emergencia ambiental por la calidad del aire, es una buena noticia”.

Este fenómeno se presenta cuando hay presencia de nubes llamadas cirros. Partículas de hielo suspendidas en la tropósfera refractan la luz que llega del Sol y generan un espectro de colores similar al del arcoíris, indicó el experto.

“Cuando uno mira con microscopio esas partículas ve que son exagonales, como un panal de abejas. Cuando la luz pasa a través de esos cristales se forman los colores que vemos en el aire al rededor del sol”.

Relación con la contaminación del aire

Aunque este fenómeno va cambiando en el transcurso del día, porque depende del estado de las nubes, representa una buena señal para el estado de contaminación del Aburrá.

Según Jorge Iván Zuluaga, “la presencia de un halo implica que haya nubes altas y no una la cobertura de nubes bajas que son las que se forman y taponan el valle”.

Como lo explicó en días recientes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “estamos en un valle y, en estos meses, es como si nos pusieran un techo sobre las montañas haciendo que el aire quede concentrado con sus micro partículas. Si no hay una radiación solar fuerte, el aire no se calentará, no superará la altura de las montañas y no se lo llevará el viento”.

Usuarios de redes sociales han compartido fotografías del fenómeno. ¿Y usted, ya lo vio?