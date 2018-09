Girardota debe salir del atraso histórico

Lograr el equilibrio entre la construcción de obras de infraestructura -en las que hay un rezago notable en la localidad-, el desarrollo del campo y la inversión social, es el reto que se planteó el alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo García, desde su llegada al poder en enero de 2016.

Ya por lo menos, dice el mandatario, en dos años y medio ha invertido más de lo que se propuso para cuatro años: lo presupuestado eran $54.000 millones y lleva $60.000 millones.

¿Cómo lo hizo y qué viene para lo que resta?

“Cuando asumí el cargo, Girardota tenía déficit de equipamientos para atender diferentes grupos poblacionales: el deporte carecía de escenarios, el déficit en escuelas e instituciones educativas era notable, faltaban cupos; no había andenes para caminar. Acá hay más de mil motos, con mensajería moviéndose por la zona rural y urbana, que genera riesgos a peatones en su integridad física; y veía problemas para conectar la zona de expansión urbana, porque es un municipio en crecimiento pero sin vías, en el que también hay deficiencias y deudas históricas con el campesinado”.

¿Cómo estructuró su Plan de Desarrollo para atender tantas urgencias?

“En el Plan de Desarrollo nos propusimos gestionar, en 4 años, $54.000 millones para ayudar a solucionar estas temáticas. Tras dos años y medio de gobierno, la administración supera los $60.000 millones de gestión, vamos más lejos de lo propuesto”.

¿A qué costo? ¿cómo están las finanzas?

“Todos los municipios y alcaldes recurren a diferentes formas de financiación y una de ellas es el crédito bancario. El Municipio tenía una deuda mayor a los $17.500 millones al 1 de enero de 2016. Para superar el déficit fiscal, les pagamos a los bancos cada mes, pero también nos valemos de un crédito razonable y equilibrado para llevar proyectos al Concejo, orientados a cumplir el Plan de Desarrollo. Solicitamos $6.800 millones y hemos pagado más de $8.000 millones. Es decir, pagamos pero hemos prestado de modo que el Municipio no quede sobreendeudado, que mantenga el equilibrio financiero”.

Además de créditos, ¿qué más ha hecho para fortalecer las finanzas?

“Fortalecemos el proceso de fiscalización, el recaudo coactivo, brindamos incentivos tributarios a las empresas, ciudadanos y comerciantes para que paguen a tiempo. Con apoyo del Área Metropolitana, vamos a iniciar la actualización catastral, pues Girardota lleva tres administraciones sin hacerla, y es una obligación, alcalde que no la haga se somete a un proceso disciplinario”.

Esa medida seguramente le generará rechazo, porque es otro golpe al bolsillo de los ciudadanos...

“Es una medida que ningún alcalde quiere adoptar, el estudio demorará un año tratando de no afectar los estratos uno y dos, que son la mayoría, buscando que la gente no sienta un gran incremento. Han llegado empresas, pero muchas de las que existían no tienen actualizado el catastro, predios que valen miles de millones aparecen con avalúos muy bajos y eso afecta el recaudo. Girardota recibe cerca de $6.000 millones de impuesto predial, lo que lo ha salvado es el de Industria y Comercio, que supera los $16.000 millones anuales, estamos descompensados en impuestos”.

¿Las nuevas empresas sí han traído desarrollo?

“Hoy, el Norte es escenario de un gran desarrollo industrial. Muchas empresas han generado calidad de vida, empleo, pagan impuestos. Pero así como generan beneficios, también hay industrias que ocasionan problemas de contaminación y de la mano del Área Metropolitana, trabajamos para enfrentar la situación, con siembra de árboles (más de 55.000) en la zona rural, tratando de compensar la huella de carbono, buscando remediar el daño ecológico que le hacemos al planeta”.

La doble calzada Bello-Hatillo ha acercado mucho a Girardota con Medellín, y el norte se expande. ¿Cómo ve la zona a futuro?

“En Girardota hay gran desarrollo industrial, tenemos aún zonas que no se han desarrollado, estamos trayendo empresas desde el sur y estamos dando buenos incentivos tributarios para que se asienten acá y generen empleo”.

¿Girardota es más urbano o rural?

“Sí, ya somos más de 55.000 habitantes y la zona urbana está colapsada en el sentido de que falta desarrollo de vías, abrir la zona de expansión para que puedan llegar más proyectos urbanísticos, hoy se desarrollan varios: Óptima, por ejemplo, va a generar un proyecto de vivienda de estratos 3 y 4 y varias de 1 y 2, de manera que cambiemos los estratos sociales con calidad de vida, en una sociedad que busca la equidad y que todos podamos convivir en escenarios dignos”.

¿Por estar tan cerca ya de Medellín ha crecido la demanda de vivienda?

“La doble calzada es el gran desarrollo del norte y muchos proyectos urbanísticos, al ver que el sur colapsó, que tienen dificultades para edificar, se han venido acá porque encuentran un municipio cercano, con buena calidad de vida, calor humano, un clima excepcional, montañas hermosas y situaciones que lo hacen agradable para vivir”.

Pero se nota la proliferación de fincas de recreo en detrimento del campo y del medio ambiente. ¿Cómo manejar esa situación?

“En la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que está en estudio, pretendemos que exista una zona urbana industrial debidamente delimitada y con controles, para que no permitamos que vengan industrias contaminantes, y dependerá del Concejo, Corantioquia y el Área Metropolitana, que podamos establecer quiénes sí pueden estar acá y qué actividades industriales se pueden desarrollar. Con una zona urbana delimitada se pueden desarrollar proyectos de vivienda, pero con vías, zonas comunes, amigables con el ambiente y que podamos tener fincas de veraneo, zonas de loteo, y a la vez zonas agrícolas y pecuarias que se van a respetar para que no se pierda la vocación del campo y a la gente se le impida vender por lotecitos, porque se van a exigir áreas mucho más grandes para protección del campesinado. También habrá zonas de reserva, de protección”.

¿Cómo está la seguridad en el municipio?, ¿Girardota también recibe el influjo de las bandas de Medellín?

“Girardota es afortunado de tener familias tradicionales, con arraigo, y también gente que ha venido de afuera con buenas costumbres, pero sin duda hay una amenaza muy grande con el consumo de drogas, que afecta a todos los estratos, pero especialmente los bajos, y que hace que una persona llegue a la delincuencia. Hay retos grandes para combatir los grupos ilegales que pueden hacer presencia. Trabajamos unidos con la Policía, el Ejército, el CTI y la Fiscalía y se han capturado a muchas personas. Pero lo que va a salvar a Girardota son las infraestructuras sociales, los megacolegios, el coliseo metropolitano y otras de gran envergadura”.

¿Cuáles son esas grandes obras que destacaría?

“El coliseo metropolitano, una obra de $18.000 millones, ya estamos en la etapa uno, con $11.400 millones; las etapas dos y tres requieren más de $7.000 millones que serán aportados por el Área Metropolitana, la Gobernación y el Municipio. Tendrá capacidad para 2.700 espectadores. También están dos megacolegios de más $19.000 millones, con aportes del Ministerio de Educación, la Gobernación, el Municipio y el Área Metropolitana. Se trata de la I.E. Colombia y la I.E. Atanasio Girardot, que albergarán, cada una, más de 1.200 estudiantes en una sola jornada, con 33 aulas, restaurante escolar, auditorios, laboratorios y otros espacios. Otra es la construcción de 4,5 kilómetros de andenes en la zona urbana, con más de $4.700 millones invertidos. Estamos construyendo el puente de conexión, que prolongara la calle 6 hacia el barrio Guayacanes, una obra para la que el municipio gestionó $1.700 millones con el Área, y aportó la compra de dos inmuebles que costaron $1.800 millones, la cual desembotellará la zona oriental, donde están los barrios de expansión. Igualmente, un acueducto para las veredas Jamundí y El Barro, con una inversión de $3.700 millones, para beneficio de más de 300 familias. Y para reforzar la seguridad, en la zona oriental desarrollamos la construcción de una unidad de carabineros en la vereda El Palmar, en los límites con Guarne, San Vicente, Copacabana y Barbosa, para servicios de las veredas El Cano, La Calera, El Yarumo, Encenillos y La Meseta” .