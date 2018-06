“El informe no dice que se usaron materiales inadecuados”, gerente de EPM

Como respuesta a los recientes pronunciamientos del Gobernador de Antioquia sobre el estado actual del proyecto Hidroituango, al mediodía de este martes habló el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta.

Según De la Cuesta, en el informe técnico elaborado por ingenieros estadounidenses no dice que se usaron materiales inadecuados o que no cumplan los estándares internacionales:

“En términos generales avalan que hayamos desviado el agua por la casa de máquinas y entre las recomendaciones que nos hacen, nos dicen que continuemos con lo que estamos haciendo, que tengamos preparado el vertedero para actuar cuando se presenten los riesgos”, indicó.

Los riesgos que se refiere el gerente son puntualmente tres escenarios: que se presente un derrumbe masivo en la montaña que desencadene en un ola o avalancha, que sea un derrumbe menor pero afecte el vertedero o que falle la sala de máquinas.

“Todas esas recomendaciones las hemos incluido en nuestra actividad cotidiana, así como el monitoreo el embalse, por ello se creó el Centro de Monitoreo e Información de Alerta”, puntualizó De la Cuesta.

En las declaraciones de el Gobernador, también se refirió a que en la presa se utilizaron materiales que no contaban con estándares internacionales. Ante esto, Luis Fernando Restrepo, gerente de Infraestructura y Diseño de Integral , explicó que lo indicado en el informe hace referencia a la manera en que se construyó y no en los materiales.

“La geometría que se le dio al lleno prioritario no era la que se hubiera querido pero no había más que hacer, eso es lo que dice el informe. Los materiales son los idóneos pero la forma en que se alcanzó la cota 410 no, pues era un proceso de emergencia, por eso se dieron las filtraciones que hoy registramos, algo normal y que ya se está mitigando”, agregó.

Restrepo también se refirió a la forma como se taponaron los túneles de desviación, proceso que se hizo usando tapones de concreto y no compuertas, como ha sugerido el mandatario departamental. El profesional detalló que el sellamiento de estas galerías de desvío siguieron los lineamientos internacionales, es decir, se usaron las compuertas solo en las entradas de los túneles para garantizar que estos se secaran completamente y luego sellar con concreto.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contó que se espera que en 20 días se adelante una adecuación del diseño de lleno prioritario.