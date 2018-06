Gremio de Ingeniería recomienda suspender paso de agua por casa de máquinas de Hidroituango

En un informe sobre la situación de Hidroituango, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) recomendó a EPM suspender el paso de agua por la casa de máquinas del proyecto, una acción adelanta por la empresa antioqueña como medida ante el taponamiento de las galerías de desviación y el represamiento del río Cauca.

Según la comisión de expertos de la entidad, “es evidente que las altas presiones y la saturación del macizo del estribo derecho del sitio de presa se originan principalmente por el flujo de agua a través de la caverna de la casa de máquinas, por lo cual sería deseable suspender dicho paso en el menor tiempo posible”, reseñó la SCI en informe firmado por su presidente, Argelino Durán.

Le puede interesar: ¿Por qué Hidroituango sigue en emergencia?

De acuerdo con el gremio, la labor de frenar el paso de agua por la casa de máquinas, solución optada por directivas de Hidroituango para evitar una avalancha tras el represamiento del agua como consecuencia del taponamiento de un túnel de desvío, deberá ser un proceso paulatino para evitar un posible colapso.

La SCI, a su vez, indicó que se le informó de no haber “afectaciones apreciables” en la caverna de casa de máquinas.

“Tampoco de que se hubiera detectado posibilidad de falla del macizo rocoso del estribo derecho”.

No obstante las advertencias, el organismo gremial destacó la información oportuna que le entregó EPM sobre la situación presentada en Hidroituango, aunque enfatizó que no ha tenido acceso al informe presentado por las comisiones de expertos norteamericanos que visitaron el proyecto, por lo que, subrayó, “no puede respaldar las recomendaciones de no taponar el túnel de desviación derecho o de no cerrar el paso de agua por casa de máquinas, lo que deberá evaluar EPM”.

Más información: “El informe no dice que se usaron materiales inadecuados”, gerente de EPM