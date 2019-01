En video | Autoridades intentan controlar incendio en el Quitasol

El director del Dagrd, Camilo Zapata Wills, le dijo a EL COLOMBIANO esta semana que, frente a las recomendaciones para evitar incendios, se encuentra no arrojar globos de mecha y no hacer quemas a cielo abierto. (y, si las hacen, apagarlas con agua y tierra, no arrojar botellas de vidrio ni latas en zonas boscosas).

