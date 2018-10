Empezaron a operar cierres del aeropuerto José María Córdova

El aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, inició este lunes los anunciados cierres nocturnos mientras se ejecutan los trabajos de reparación de la pista, los cuales operarán antes y después de la temporada decembrina.

Las restricciones operarán entre las 12:00 a.m. y las 8:00 a.m., desde este lunes 29 de octubre hasta el 15 de diciembre; y del 8 de enero al 19 de febrero de 2019, buscando no afectar la temporada de Navidad, que es cuando más flujo de turistas llega a la región antioqueña.

La restricción no incluirá domingos ni días festivos, asimismo, la operación será normal entre el 16 de diciembre y el 7 de enero de 2019.

En las horas de cierre, del terminal no despegarán ni aterrizarán aeronaves. Para no causar mayores afectaciones a los usuarios, se decretaron reacomodos de vuelos para operar en los horarios en los que la pista esté abierta.

“Durante estas jornadas estaremos interviniendo la pista para garantizar la seguridad de las personas y las aeronaves y para salvaguardar la vida útil de la misma. Los trabajos se ejecutarán en estos horarios para mitigar el impacto generado y garantizar la operación debido a que contamos con una sola pista”, explicó Fredy Jaramillo Giraldo, gerente del aeropuerto.

Airplan, concesionario del aeropuerto, ha venido anunciando con antelación los cierres, que han sido socializados con las aerolíneas, buscando que estas sean las primeras en organizar los vuelos con los viajeros, con la idea de que ellos no se sientan sorprendidos sino que sepan con suficiente tiempo a qué horas les corresponde sus respectivos viajes.

La compañía Avianca, por ejemplo, había anunciado que para proteger a los pasajeros que habían adquirido tiquetes antes de los anuncios de los cierres, a inicios de septiembre, los contactaría para apoyarlos en la búsqueda de nuevas opciones para sus viajes.

También señaló que haría reembolsos o cambios de fechas sin cobro de penalidad.

La aerolínea recomendó revisar el estado de los tiquetes en las fechas mencionadas, en los canales oficiales.

El José María Córdova es el segundo aeropuerto que más pasajeros moviliza en el país. En 2016, según la Aeronáutica Civil, el flujo fue de 7’684.593 millones de pasajeros.