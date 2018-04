Otro caso de fleteo en sector Castropol de El Poblado

Una mujer es la nueva víctima de los fleteros en Medellín. El caso, que quedó registrado en video, se presentó este miércoles en el sector Castropol de El Poblado (calle 17 con carrera 40), cuando el parrillero de una motocicleta sin placa la amenazó con un arma de fuego exigiéndole que bajara la ventanilla de su vehículo y le entrega sus pertenencias.

Lea: ¿Por qué los atracos no disminuyen en Medellín?

El hecho sucedió pasada la 1:00 de la tarde cuando la mujer iba a ingresar en su automóvil a un conjunto residencial luego de asistir a una reunión en un centro comercial cercano.

“No hice ninguna transacción bancaria. Solo me reuní con alguien que me entregó un dinero en un café del centro comercial. Fue de la manera más discreta. No había personas alrededor”, comentó.

La víctima, narró que “iba con alguien más en el carro, cuando de un momento a otro apareció la moto y el parrillero se bajó con un arma, me insultaba y le pegaba golpes a la ventanilla para que la abriera y le entregara mi bolso, en el que había puesto mi dinero”.

Este es el segundo caso de fleteo, que se denuncia, en ese mismo sector del suroriente de Medellín. En el anterior la víctima fue un hombre que tras ser robado arrolló a los atracadores.

Lea: Fletero atropellado en El Poblado por su víctima fue enviado a la cárcel

“Esto genera impotencia. No nos sentimos seguros en ningún lugar. Después del atraco salgo con mucho temor”, afirmó la mujer, que denunció ante Policía y Fiscalía el caso y pidió que se revisen las cámaras del centro comercial para identificar a los delincuentes.

EL COLOMBIANO consultó sobre el hecho a la Secretaría de Seguridad de Medellín, pero aún no se recibe respuesta.