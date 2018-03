Esto es lo que deberá enfrentar Hernando Zabaleta por agredir a policía

Continúa la polémica por el mal trato del abogado Hernando Zabaleta Echeverry hacía la patrullera de tránsito Karen Granados, quien le impuso un comparendo por estacionarse de manera indebida en una vía principal al norte de la capital del país.

Pese a que el hombre aseguraba que la sanción estaba impuesta bajo parámetros no legales, la Secretaría Distrital de Seguridad indicó: “cabe recordar que la infracción fue impuesta de manera correcta, pues como lo señala la ley, no es preciso que el lugar se encuentre demarcado con una señal de prohibido estacionar, ya que se trata de una vía arteria y el desconocimiento de la ley no impide su estricto acatamiento”.

Por otro lado, el órgano distrital señaló que esta infracción no es la primera cometida por Zabaleta Echeverry. De acuerdo con el reporte, se tiene previsto una suspensión temporal de la licencia de conducir por reincidencia, además de la sanción monetaria pendiente.

“Es importante mencionar que al ciudadano en cuestión la Secretaría Distrital de Movilidad le decretó el embargo de sus productos financieros por el incumplimiento de un acuerdo de pago, el cual presenta un saldo de 1’494.670 pesos, y del que la Secretaría se encuentra a la espera de la respectiva retención de los fondos por parte de los bancos a los cuales se les ofició la medida”, se lee en el reporte.

Zabaleta Echeverry, quien no escatimó en dirigirse con palabras soeces hacia la patrullera, en su campaña electoral para llegar al Congreso de la República como representante a la Cámara por Bogotá indicó que una de sus propuestas sería eliminar la Policía de Tránsito en la capital del país.

“Eliminaré la Policía de Tránsito, vamos a crear la agencia nacional de tránsito, que será una entidad de orden nacional netamente civil. Los comparendos serán pedagógicos y las faltas más graves serán sancionadas con trabajo social”, proponía.

La Contraloría General de la Nación también negó algún vínculo con el controvertido abogado. Por medio de su cuenta de Twitter, el ente de control dijo: “con respecto a lo expresado por el señor Hernando Zabaleta Echeverry en el video publicado en redes sociales, nos permitimos informar que dicha persona no tiene ningún vínculo profesional con la Contraloría General de la Nación y mucho menos con el despacho del Contralor General”.

Por su parte, el director de la Policía, general Jorge Nieto, respaldó la acción por parte de la patrullera y rechazó el maltrato al que se enfrentó por parte del abogado.

“Apoyo y respaldo total, en nombre de los integrantes de la Policía Nacional, para nuestra patrullera Karen Granados, quien fue agredida verbalmente en procedimiento de tránsito en Bogotá. El respeto hacia nuestras mujeres no es negociable”, dijo el oficial en su red social.

Del mismo modo, el Secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, trinó: “comportamientos como el de este individuo deben tener la máxima sanción. Total respaldo desde la Secretaría de Seguridad a la patrullera de Tránsito que fue agredida, irrespetada e insultada por este señor. Con Policía Nacional emprenderemos acciones legales contra este individuo”.

Por estas acciones se está a la espera de que la Fiscalía y la Procuraduría emprendan acciones disciplinarias y legales.